ما حقيقة مرض الفنانة هيفاء وهبي؟

ترددت العديد من الشائعات حول حالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد ما أحدثته تغريدة نجمة "بوس الواوا" من ضجة كبيرة.

النجمة اللبنانية اعتادت على معايدة معجبيها كل عام على تويتر وانستغرام إلا أن هذا العام كانت تغريدة عيد الفطر "مرعبة" على حد قول معجبيها.

"خلوني بصلواتكم"

"عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء"، هكذا عايدت المغنية والممثلة اللبنانبة معجبيها عبر حسابها الخاص بتويتر.

#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.

أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ#eidmubarak — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019

محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي منزعج من الشائعات

ونفى الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال هيفا وهبي إصابة النجمة ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي بالسرطان، أو بمشاكل في الكبد، كما ورد على عديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وطمأن وزيري معجب الفنانة على حالتها الصحية قائلا إنها "في تحسن". وطالب وزيري معجبي الفنانة بتوخي الحذر من انتشار الإشاعات مشددا على أهمية حالة هيفاء النفسية في الوقت الحالي، كما ناشدهم تحري الدقة قبل كتابة أي خبر عن حالتها الصحية.

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