انتخابات كازاخستان: النتائج الأولية تشير إلى فوز توكاييف بنسبة 71 % من الأصوات

ذكرت المفوضية المركزية للانتخابات في كازاخستان اليوم الاثنين 10 يونيو/حزيران، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس تشير إلى فوز قاسم جومارت توكاييف برئاسة البلاد بنسبة 70.76 في المئة من الأصوات.

وفتحت صناديق الاقتراع يوم أمس الأحد 9 يونيو/حزيران أمام الناخبين في كازاخستان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

كان توكاييف الذي تولى من قبل منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الوجه المألوف الوحيد بين سبعة مرشحين يخوضون المنافسة بعد حملة انتخابية قصيرة وهادئة بالنسبة للناخبين المسجلة أسماؤهم والبالغ عددهم 12 مليون نسمة.

هذا وبعد الإدلاء بصوته في نور سلطان، قال توكاييف إنه لا يشك في فوزه بالانتخابات، ووعد بالتماس المشورة من الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأسبق للبلاد في الشؤون الاستراتيجية. ويقول مطلعون على بواطن الأمور إن الرجلين يعملان معا بالفعل في القصر الرئاسي رغم وجود مكتب نزارباييف الجديد في مبنى آخر.

واحتجزت الشرطة في كازاخستان يوم أمس نحو 500 شخص خلال تفريق محتجين، اعترضوا على الانتخابات الرئاسية التي ستؤكد خلافة قاسم جومارت توكاييف لنزارباييف.

ونظم مئات من الناس رددوا شعارات منها "عار" احتجاجات ضد الانتخابات يوم الأحد في الما اتا ونور سلطان وهي العاصمة التي جرى إطلاق اسم نزارباييف عليها بناء على اقتراح توكاييف.

واختار نزارباييف، الذي حكم الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط لقرابة ثلاثة عقود قبل أن يتنحى في مارس /آذار، توكاييف الدبلوماسي البالغ من العمر 66 عاما ليكون خليفة له مما يجعل فوزه بالانتخابات في حكم المؤكد.

ويخلو برلمان قازاخستان من المعارضة إلى حد بعيد وتضيق السلطات الخناق على الأصوات المعارضة من خلال السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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