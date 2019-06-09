شاهد: كازاخستان تنتخب رئيسا على وقع الاحتجاجات وحظر المعارضة واعتقالات بـ"الجملة"

وقعت اشتباكات اليوم الأحد 9 يونيو /حزيران بين شباب مناهضين للحكومة في جنوب شرق كازاخستان وضباط الشرطة الذين استخدموا العنف مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع، ما يعزز حملة العنف التي سبقت الانتخابات قبل أسابيع، من عمليات قمع للمعارضين ووسائل الإعلام.

وفتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد في البلاد أمام الناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد، وبحسب التوقعات فإن قاسم جومارت توكاييف الذي تولى من قبل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وتم اختياره من قبل الرئيس المخضرم نور سلطان نزارباييف ليكون خلفا له هو الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. ويعتبر الوجه المألوف الوحيد بين سبعة مرشحين يخوضون المنافسة بعد حملة انتخابية قصيرة وهادئة.

وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في بيان أصدرته اليوم، ان "السلطات في كازاخستان استخدمت القوة ضد المتظاهرين، وتقوم بجرهم من أيديهم وأرجلهم في بعض الأحيان، ويتم معاقبتهم بالتوقيف وبأحكام سجن قصيرة".

أ ف ب

يخلو برلمان كازاخستان من المعارضة إلى حد بعيد وتضيّق السلطات الخناق على الأصوات المعارضة من خلال السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أ ف ب

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