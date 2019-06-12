شاهد: أراد سحب بعض النقود لكن الآلة فاجأته بثروة كبيرة

أظهر فيديو التقطته كاميرا أحد الهواة في محطة قطار أنفاق لندن لصراف آلي ATM خاص بالعملة الرقمية "بتكوين" وهو ينفث عشرات الأوراق النقدية بشكل هستيري في الهواء.

مصور الفيديو قال لموقع بزنس إنسايدر إن أحد المارة كان يحاول سحب مبلغا نقديا من فئة 20 جنيه استرليني (حوالي 25 دولار أمريكي) لكن عطلا في الآلة تسبب بقذفها كمية كبيرة من الأوراق النقدية حاول جمعها في حقيبة وضعها أمامها، ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يركل الأوراق النقدية بقدمه لجمعها في كومة قرب الآلة السخية.

ولايبدو أن هذه الحادثة فريدة من نوعها حيث نشر بعض المتابعين مقاطع تظهر حوادث أخرى مشابهة، ظهرت فيها آلات تنفث النقود في كل مكان.

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