ابتكار وأصالة .. تعرف على أسبوع الموضة السوداء في داكار

قدم أسبوع الموضة في داكار الذي انطلق يوم الأربعاء 5 يونيو - حزيران مجموعة من الأزياء قام بتصميمها 28 مصمما، منهم المصممة الكونغولية لوبيتا سواغا ومجموعتها التي تنتمي للأزياء الإفريقية المستقبلية "Afro-Futuristic".

أسبوع الموضة في دورته السابعة عشرة كشف عن مجموعة من الأزياء جمعت بين تصميمات مبتكرة وأصلية وأنسجة بألوان تقليدية حاكها المشاركون بعناية لتقديم وجهة نظر معاصرة عن القارة السوداء المتخمة بالغنى الثقافي.

أداما ندياي المعروفة باسم أداما باريس تعتبر من أبرز مصممي الأزياء في إفريقيا، فهي تملك علامتها التجارية الخاصة وبدأت بتنظيم أسبوع الموضة السوداء في مدن مختلفة، منها العاصمة السنغالية داكار.

تقول أداما باريس "نحن نسعى لتقديم أنفسنا للجمهور السنغالي في كل عام، نحن محظوظون للغاية لأن شبكات التلفزة العالمية تسمح لنا بذلك، أن نعرض الأزياء الإفريقية الجميلة والمبتكرة".

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