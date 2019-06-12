قريبا.. تطبيق جديد لغوغل سيدفع المال لمستخدميه

أعلن فيسبوك عن تطبيق جديد يتيح للشركة جمع البيانات حول كيفية استخدام الناس لهواتفهم الذكية في مقابل المال.

يُسمى التطبيق الجديد "Study" ، وهو مصمم لإعطاء بيانات فيسبوك حول التطبيقات التي يستعملها المشاركون، ومقدار الوقت الذي يقضونه في هذه التطبيقات، والميزات التي يستخدمونها في هذه التطبيقات، والبلد الذي يتواجدون فيه، ونوع الجهاز و الشبكة التي يستخدمونها.

يتمتع فيسبوك بتاريخ طويل من استخدام التطبيقات لجمع معلومات حول عادات الاستخدام من أجل تحسين خدماته.

في عام 2013 ، اشترى فيسبوك تطبيقًا مجانيًا للأمان يسمى "أونافو Onavo"، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة خاصة افتراضية، لتصفح الويب وتنزيل التطبيقات بدرجة أكبر من الخصوصية. استخدم فيسبوك البيانات من "Onavo أونافو" لجمع معلومات واسعة حول التطبيقات الشائعة وكيف كان الناس يستخدمونها، والتي استخدمتها لتحسين خدماتها الخاصة.

ومع ذلك ، سحب فيسبوك التطبيق من "App Store آب ستو" في عام 2018 بعد أن أبلغت "آبل Apple" الشركة بأنها انتهكت قواعد جديدة حول خصوصية المستخدم. في فبراير من هذا العام، أخبرت "تاك كرانش TechCrunch" فيسبوك أنه سيزيل "أونافو Onavo" من متجر " غوغل بلاي Google Play" وسيغلق المشروع.

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في شهر يناير، اكتشفت "تاك كرانش TechCrunch" أن فيسبوك يستخدم شهادة تطبيق "آبل Apple" بشكل غير صحيح لتشغيل برنامج مماثل يسمى فيسبوك للبحث. نتيجةً لذلك، أوقفت "آبل Apple"موقع فيسبوك عن إستخدام شهادتها، مما تسبب في توقف تطبيقات موظفي الشركة الداخلية لفترة وجيزة. توقف فيسبوك عن تجنيد مستخدمين لتطبيق فايسبوك للبحث في وقت سابق من هذا العام.

يقول فيسبوك أن التطبيق الجديد، "ستودي Study"، لن يجمع البيانات المتعلقة بكلمات المرور أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل، ولن يقوم ببيع البيانات التي يجمعها أو يستخدمها لاستهداف الإعلانات. وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن البيانات ستُستخدم لمساعدة الشركة على بناء منتجات أفضل.

وقالت الشركة في مقال المدونة "إن مقاربة أبحاث السوق بطريقة مسؤولة أمر مهم حقًا". "لقد عملت الشفافية ومعالجة معلومات الأشخاص بطريقة مسؤولة على توجيه كيفية بناء الدراسة من فيسبوك."

سيكون التطبيق متاحًا أولاً للمستخدمين في الولايات المتحدة والهند. لم تحدد الشركة بالضبط المبلغ الذي سيحصل عليه المستخدمون مقابل مشاركتهم.