هجمات الحوثيين على السعودية خلال 30 يوما حتى الآن.. إليكم التفاصيل

في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي، وتحديدا في 12 مايو- أيار 2019 أكدت الأمم المتحدة أن اليوم الأول لانسحاب قوات جماعة الحوثي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر في اليمن سار "وفق الخطط الموضوعة".

لكن الشهر الذي مر على بيان الأمم المتحدة شهد مجموعة من الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وقوات التحالف الدولي التي تقودها المملكة السعودية كانت كفيلة بتغيير تلك "الخطط" وتبشر بتقويض الجهود الرامية لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

12 مايو- أيار: عمليات تخريبية في مياه الإمارات الإقليمية

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب. وبالرغم من عدم وجود أي دليل على الجهة وراء التخريب لم تستبعد واشنطن وقوف جماعة الحوثي أو ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه "فصائل شيعية تدعمها إيران وتتخذ من العراق مقرا لها" وراء الهجوم.

14 مايو- أيار: طائرات مسيرة تقصف منشآت سعودية حيوية

قالت قناة المسيرة التلفزيونية التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت سعودية حيوية، دون أن تحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات. وهو ما وصفته فرنسا بالتصرف غير المقبول وبأنه يهدد الأمن الإقليمي وأوصت كل الأطراف بتجنب أي تصعيد يعرض محادثات السلام اليمنية للخطر.

15 مايو- أيار: رد دولي بقيادة سعودية يخلف 97 قتيلا

ذكرت قناة العربية السعودية يوم الأربعاء نقلا عن مصادر عسكرية أن قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي يساندها تحالف تقوده السعودية قتلت 97 من حركة الحوثي وأسرت 120 في محافظة الضالع.

20 مايو- أيار: اتهامات سعودية باستهداف منطقة مكة

قال بيان من السفارة السعودية في واشنطن اليوم الاثنين إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيين الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة. لكن المتحدث العسكري باسم الحوثيين نفى ذلك وقال على فيسبوك في بيان رسمي "النظام السعودي... يحاول من وراء هذه الادعاءات حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم".

21 مايو- أيار: هجوم حوثي على نجران

ذكر إعلام الحوثيين يوم الثلاثاء أن الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالمملكة العربية السعودية مما أسفر عن نشوب حريق في المكان. وهو ما أكدته وكالة الأنباء السعودية.

24 مايو- أيار: رد سعودي يخلف ستة قتلى منهم أربعة أطفال أشقاء

شيع يمنيون ستة قتلى في العاصمة صنعاء، بينهم أربعة أطفال أشقاء، سقطوا في ضربة جوبة لقوات التحالف التي تقودها السعودية. الضربة استهدفت تسعة مواقع عسكرية في المدينة. وقال تلفزيون المسيرة الناطق بلسان الحوثيين نقلا عن وزارة الصحة إن 52 شخصا آخرين أصيبوا في الضربة.

26 مايو- أيار: الحوثيون يردون بهجوم على مطار جازان

ردت الحركة المتحالفة مع إيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن.

وأسفر القتال في محيط مدينة تعز خلال اليومين التاليين عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من مقاتلي التحالف وإصابة عشرات آخرين، وفقًا لمقاتلين متحالفين مع التحالف. وأكد مسؤولون أمنيون في منطقة يسيطر عليها الحوثيون أن غارة جوية بقيادة السعودية أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أربعة على الأقل في محافظة تعز الجنوبية الغربية.

28 مايو- أيار: قوات التحالف ترد مجددا

رد التحالف باستهداف مواقع ومخازن أسلحة للحوثيين في قاعدة الديلمي شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وبعد يوم واحد قال تلفزيون العربية أن التحالف بدأ عملية ضد أهداف للحوثيين في محافظة الضالع اليمنية.

وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف قال يوم الأربعاء 29 مايو - أيار إن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها "بكل قوة وحزم" وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها.

3 يونيو- حزيران: الحوثيون يشنون هجوما على عرض عسكري سعودي

قالت قناة المسيرة الفضائية التلفزيونية الناطقة بلسان حركة الحوثي اليمنية في ساعة متأخرة من مساءيوم الأحد إن الحركة شنت هجوما بطائرة مسيرة على عرض عسكري لقوات التحالف التي تقودها السعودية في مدينة عدن الساحلية.

9 يونيو- حزيران: هجوم آخر على مطار جازان

ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الحركة المتحالفة مع إيران شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

10 يونيو- حزيران: الحوثيون يشنون هجوما على قاعدة جوية غرب السعودية

قالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الاثنين إنها نفذت هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط في جنوب غرب السعودية.

11 يونيو- حزيران: الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

قال المتحدث العقيد الركن تركي المالكي إن:"قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت... من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار ‘مسيّرة‘ أطلقتهما الميليشيا الحوثية" باتجاه مدينة خميس مشيط.

12 يونيو- حزيران: هجوم على مطار أبها ويصيب 26 شخصا

ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن أن الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 26 شخصا أصيبوا في الهجوم.

القتال السمتمر في اليمن، الذي يعدّ أحد أفقر بلدان الوطن العربي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، إضافة إلى ملايين المشردين الذين يعانون من نقص التغذية والرعاية الطبية.

قال مصدران بوزارة الخارجية اليمنية يوم الاثنين الماضي إن وزير الخارجية خالد اليماني قدم استقالته بعد ظهور خلافات داخل الحكومة المدعومة من السعودية بشأن طريقة التعامل مع مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية.

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