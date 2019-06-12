إيران ستطلب من اليابان التوسط لها من أجل تخفيف العقوبات الأمريكية

تسعى طهران لطلب الوساطة من اليابان من أجل تخفيف العقوبات النفطية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، حسبما ذكره مسؤولون إيرانيون.

ومن المنتظر قيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيارة رسمية لإيران.

وسيكون آبي أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وتأتي زيارته مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة مما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)".

وقال مسؤول آخر "السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك".

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي.

وتصاعد التوتر بشدة بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وشددت واشنطن العقوبات اعتبارا من أول مايو أيار وأبلغت الدول والشركات بوقف واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي.

وأرسلت الولايات المتحدة قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفها بتهديدات إيرانية.

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك