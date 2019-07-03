شاهد: مقهى ياباني يسمح لرواده بالعيش تجربة مقاتل النينجا

يقدم مقهى ومطعم "النينجا بار" في العاصمة اليابانية طوكيو، والذي افتتح في الفاتح من هذا الشهر، محاكاة للمقاتل التقليدي في اليابان برؤية معاصرة. وما يُميز هذا المطعم الفريد من نوعه هو أن رواده من الزبائن يعيشون تجربة مقاتل النينجا بشكل كامل، فهم يرتدون الزيّ التقليدي الخاص بالنينجا بمجرد دخولهم، كما يتعلمون بعض الفنون التكتيكية التي تقتصر على مقاتلي النينجا.

أ ب

ويحرص عمال المطعم على جعل لحظات زبائنهم أكثر متعة حيث يقوم النادل بتلقين الزبائن طريقة رمي نجوم النينجا واستخدام البندقية ومبادئ المبارزة بالسيوف. كما الأطعمة والمشروبات التي يقترحها المطعم تحمل أيضا لمسة النينجا بدءًا من زنجبيل النينجا الأسود ومعكرونة النينجا وكاري النينجا وطبق الأرز الذي يحمل نجمة النينجا. كما يتمّ إعداد حلوى البودينغ عبر أداء حركي يجيد استخدامه مقاتل النينجا.

أ ب

مقهى ومطعم "النينجا بار" يمثل قيمة مضافة للسياحة اليابانية حيث يولي أهمية كبيرة للسياح الذين يرغبون في زيارة اليابان والتعرف على عاداتها وتقاليدها.

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