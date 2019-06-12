تعرف على أكبر انتصارات وهزائم تم تسجيلها في تاريخ كأس العالم

حطم المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، الثلاثاء، الرقم القياسي المسجل في أكبر فوز في مباريات كأس العالم، عندما فاز ضد الفريق التايلندي بنتيجة ساحقة 13 مقابل صفر، في نهائيات كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

وفي هذه المقالة سنعرض لكم أكبر نتائج تم تسجيلها في مقابلات كأس العالم للسيدات والرجال على حد سواء:

المانيا ضد الارجنتين (11-0) كأس العالم للسيدات 2007

بعد تحطيم الفريق الأمريكي للرقم القياسي بأعرض نتيجة في مباراة، يحتل الفريق الألماني للسيدات المركز الثاني حيث فاز بنتيجة 11 هدفا مقابل صفر ضد الفريق الأرجنتيني خلال نهائيات كأس العالم للسيدات عام 2007.

ألمانيا ضد ساحل العاج(10-0) كأس العالم للسيدات 2015

يتصدر الفريق الألماني للسيدات المركز الثالث كذلك، حيث فاز في النسخة السابقة من كأس العالم للسيدات في عام 2015، بنتيجة 10 مقابل صفر ضد فريق ساحل العاج، وقد تمكن الألمان من تسجيل 5 أهداف الأولى في 35 فقط من المباراة.

سويسرا ضد الإكوادور (10-1) كأس العالم للسيدات 2015

المنتخب السويسري للسيدات يحتل المركز الرابع بتسجيله انتصارا ساحقا ضد الإكوادور في عام 2015 بنتيجة 10 أهداف مقابل هدف

تلتها السويد على اليابان في عام 1991 (8-0)، والنرويج ضد نيجيريا في عام 1995 (8-0) التي ختمت قائمة النتائج الساحقة في مباريات كأس العالم للسيدات.

أعلى نتيجة تم تسجيلها في كأس العالم للرجال

أما بالنسبة لكرة القدم الرجالية فلم تكن الهيمنة أمريكية ولكن أوروبية بامتياز وقد جاءت كالآتي:

المجر ضد السلفادور(10-1) كأس العالم 1982

كانت أكبر نتيجة تم تسجيلها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال المباراة التي جمعت الفريق المجري ضد فريق سلفادور عام 1982، وفازت المجر بعشرة أهداف كاملة (10-1) مقابل هدف واحد فقط لسلفادور.

يوغسلافيا ضد جمهورية كونغو الديمقراطية (9-0) كأس العالم 1974

في كأس العالم لسنة 1974 والتي استضافتها في ألمانيا، حقق الفريق اليوغسلافي فوزا ساحقا ضد جمهورية كونغو الديمقراطية بنتيجة 9 مقابل صفر، وكان هذا في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم رفقة الكونغو وأستراليا وألمانيا الغربية آنذاك.

المجر ضد كوريا الجنوبية (9-0) **كأس العالم 1954 **

نفس النتيجة حققها الفريق المجري عام 1954 عندما فاز على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 9-0 في كأس العالم لعام 1954.

المانيا ضد المملكة العربية السعودية (8-0) **كأس العالم 2002 **

أما ثالث أعلى نتيجة في تاريخ كأس العالم للرجال فقد سجلها المنتخب الألماني عام 2002 عندما التى فاز على المنتخب السعودي بنتيجة 8 أهداف لصفر، وقال المعلقون آنذاك إن المنتخب الألماني كأنه يلعب مباراة في متنزه مع لاعبين عاديين.

ألمانيا ضد البرازيل (7-0) **كأس العالم 2014 **

لعلها واحدة من أكثر المباريات التي لا تنسى في تاريخ كأس العالم الأخيرة والتي جمعت فريقين كبيرين آنذاك وهما ألمانيا البرازيل وفازت ألمانيا بنتيجة 7 أهداف مقابل 1 واعتبرت هزيمة مهينة مني بها المنتخب البرازيلي.

الفريق الألماني خلال مباراته ضد البرازيل خلال نهائيات كأس العالم 2014 ويكيبيديا

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