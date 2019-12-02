تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي لكأس الخليج "خليجي 24" لكرة القدم المقامة على أرضه بالفوز على الإمارات بنتيجة 4-2.

وقاد عفيف العنّابي بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 20 و28 (من ركلة جزاء)، وأضاف القائد حسن الهيدوس الهدف الثالث (53) واختتم بوعلام خوخي الرباعية (90+4)، فيما سجل علي مبخوت هدفي الإمارات (33 من ركلة جزاء و 77).

وهو الفوز الأول لقطر على الإمارات في كأس الخليج منذ نسخة عام 2002، وجددت بذلك فوزها عليها بعد الرباعية النظيفة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

ولعب القطريون الذين كان التعادل كافيا لهم لضمان الوصول إلى نصف النهائي، بأسلوب هجومي واضح.

واستثمرت قطر أفضليتها بافتتاح التسجيل بعد خطأ فادح من المدافع محمد مرزوق في إبعاد الكرة لتصطدم بقدم المعز علي وتتهيأ أمام عفيف الذي لم يتردد في إيداعها الشباك عند الدقيقة (20).

واحتسب الحكم الدولي الياباني ريوجي ساتو ركلة جزاء لقطر بعد الرجوع لتقنية الفيديو "في أيه آر" إثر إبعاد مدافع الإمارات محمد المنهالي الكرة بيده من أمام كريم بضياف، انبرى لها عفيف بنجاح في الدقيقة (28).

وقلصت الإمارات الفارق بعد خمس دقائق إثر عرقلة الحارس سعد الشيب لبندر الأحبابي المنفرد ليحتسب ساتو ركلة جزاء سددها مبخوت بنجاح في الدقيقة (33).

الشوط الثاني

وبدأ "العنابي" الشوط الثاني بضغط كبير وسدد عفيف كرة قوية اثر تمريرة من حسن الهيدوس أصابت العارضة (48)، لكن منتخب بلاده عوض وسجل الثالث إثر مجهود فردي من المعز علي أنهاه الهيدوس نفسه بتسديدة زاحفة قوية في مرمى الشامسي في الدقيقة (53).

وتحسّن أداء الإمارات وأصبحت الأخطر ونجح مبخوت في تسجيل الهدف الثاني أيضا والخامس له في البطولة تصدر به ترتيب الهدافين، بعدما استفاد من معمعة في منطقة الجزاء إثر ركنية أنهاها بكرة قوية أخذت يد الشيب وتابعت طريقها إلى الشباك في الدقيقة (77).

وعادت قطر لتوسع الفارق برأسية رائعة من بوعلام خوخي إثر ركنية في الدقيقة (90+4).

أحذية وقوارير المياه تتطاير فوق رؤوس اللاعبين

وشهدت المباراة وقتها رمي الجمهور الإماراتي الأحذية وقوارير المياه على لاعبي قطر بعد الأهداف الثلاثة الأخيرة، كما أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تقدم باحتجاج لدى نظيره القاري على أهلية مشاركة لاعبين قطريين (المعز علي المولود في السودان وبسام الراوي المولود في العراق).

السعودية والبحرين إلى النصف النهائي

كما حجز منتخبا السعودية والبحرين مقعدهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" بفوز الأول على نظيره العماني حامل اللقب 3-1 والثاني على الكويت 4-2 في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية.

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