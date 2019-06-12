إسبانيا أول بلد أوروبي يستخدم شبكة 5G بالتعاون مع هواوي الصينية

ستصبح إسبانيا أول بلد أوروبي يستخدم شبكة الجيل الخامس التي توصف بالـ"فائقة السرعة" في عدد من المدن حسبما أعلن عنه المسؤول عن شركة "فودافون إسبانيا" أنطونيو كويمبرا، الأسبوع الماضي.

وستكون الشبكة متوفرة بحلول 15 من شهر يونيو/حزيران بخمسة عشرة مدينة كمرحلة أولى من ضمنها مدريد، برشلونة، فالنسيا اشبيلية، ملغة، وسرقسطة، على أن يتم تعميمها على باقي البلاد لاحقا.

وستعرف سرعة تدفق الإنترنت عبر الجيل الخامس دفعة قوية تصل إلى 1 جيغا بايت في الثانية على أن ترتفع إلى 2 جيغا بايت بنهاية العام.

وكانت الشركة الإسبانية قد قامت باختبار أول مكالمة هاتفية عبر الجيل الخامس العام الماضي خلال المؤتمر العالمي للاتصالات، وقامت بنشر شبكة 5G عبر ستة مدن إسبانية في مرحلة تجريبية.

وستقوم الشركة بإطلاق هذه الشبكة بالتعاون مع الشركة الصينية هواوي التي تعد رائدة في هذا المجال.

ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي تشهد فيه شركة هواوي مؤخراً حملة مقاطعة من قبل كبرى الشركات التكنولوجية على غرار فيسبوك وغوغل و ويندوز، بعد أن قامت الولايات المتحدة بإدراج هواوي ضمن قائمتها السوداء.

وتشن الولايات المتحدة حربا تجارية شرسة ضد الشركة الصينية التي تتهمها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية من خلال استغلال شبكتها التكنولوجية التي تسوقها عبر دول العالم.

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