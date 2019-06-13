سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وترامب يعلن رحيلها على تويتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستترك منصبها بحلول نهاية الشهر.

ترامب قال على تويتر وهو يعلن نبأ تركها المنصب "بعد ثلاث سنوات ونصف ستغادر سارة هاكابي ساندرز الرائعة البيت الأبيض في نهاية الشهر متوجهة إلى مسقط رأسها في ولاية أركنساس العظيمة، إنها شخص مميز ومواهبها استثنائية، لقد قامت بعمل رائع وآمل أن تقرر الترشح لمنصب حاكم ولاية أركنساس، ستكون رائعة. شكرا لقيامك بعملك على أكمل وجه"

ساندرز لها من العمر 36 عاما وتنتمي للحزب الجمهوري، ورغم ما يفرضه منصبها كمتحدثة للبيت الأبيض خلال فترة إدارة ترامب من صعوبات يرى البعض أن ساندرز كانت من أعتى وأكثر المدافعين عن ترامب ضراوة، ولطالما عرفت بقسوتها في إجاباتها الحادة على أسئلة الصحافيين.

وفي شباط الماضي قالت ساندرز خلال مقابلة صحفية على شبكة (سي بي أن) التلفزيونية "الله أراد أن يكون دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية" وهو ما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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