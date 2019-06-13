هفوة إملائية: الرئيس الأمريكي يقول إنه التقى "أمير الحيتان"

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة له أنه التقى "أمير الحيتان" في رحلته الأخيرة إلى بريطانيا بدلاً من كتابة أمير ويلز. وسخرت وسائل إعلام مختلفة من هذا الخطأ، موضحة الفرق بين الإثنين، ويلز، والحيتان.

والواقع أن ويلز البريطانية تُكتب Wales، ولكن ترامب كتب معلقاً على زيارته "أمير Whales" والمفردة بالإنجليزية تعني "حيتان"، ليحذف التغريدة بعد ذلك بسرعة.

وجاء في تغريدة ترامب "أقابل وأتحدث مع حكومات أجنبية كل يوم. والتقيت لتوي بملكة بريطانيا (المملكة المتحدة) و"أمير الحيتان"، ورئيس وزراء إيرلندا، ورئيس فرنسا ورئيس بولندا. تحدثنا عن" كل شيء..."

وقدّم أحد المحررين في صحيفة بوليتكو (النسخة الأوروبية) شرحاً بسيطاً، نعتقد أنه وجهه لترامب وجاء فيه أن Wales (ويلز) هو بلد في المملكة المتحدة، مشهورة بمنتزه سنودونيا الوطني، ويشتهر بلعبة الرغبي ويعرف أيضاً باسم "أرض الأغنية". وأضاف المحرر، أمّا Whales (الحيتان) فهي ثدييات بحرية من فصيلة الحوتيات التي تشمل الدلافين وخنازير البحر.

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