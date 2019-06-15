بوتين بعد لقائه أمير قطر: علاقات موسكو مع الدوحة في تطور مستمر

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت 15 يونيو/حزيران في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال الدورة الخامسة لقمة منظمة "التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا" (CICA).

وتناولت المحادثات بين الطرفين التطورات في الخليج وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بوتين إن علاقات روسيا مع قطر "تتطور باستمرار" في العقود الأخيرة، في حين وصف آل ثاني العلاقات مع موسكو بأنها "قديمة وعميقة".

وحضر قادة كل من تركيا والصين وإيران الدورة الخامسة لقمة CICA في دوشنبه. وتشارك في هذه القمة 27 دولة و13 مراقبا دوليا.

وتلقى الرئيس الروسي دعوة لزيارة قطر قريبا.

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