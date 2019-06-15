شاهد: بوتين يحتفل بميلاد رئيس الصين السادس والستين ... والهدية "آيس كريم"

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن الرئيس شي جين بينغ احتفل بعيد ميلاده السادس والستين اليوم السبت 15 يونيو/جزيران بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقا مقربا والذي أهدى الرئيس الصيني بوظة آيس كريم روسية.

ومن النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين، ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من أسرار الدولة.

وبث التلفزيون الرسمي، صورا لشي وبوتين وهما يرفعان كأسين من الشمبانيا احتفالا بعيد ميلاد شي في الفندق الذي ينزل به في دوشنبه عاصمة طاجيكستان حيث يحضران قمة إقليمية.

وقال التلفزيون الصيني، إن بوتين أهدى شي بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني. وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين، وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.

وظهر في صور نشرها موقع التلفزيون على الإنترنت، رجلان يضبطان كعكة بيضاء زينت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء، وكتب عليها بحروف صينية حمراء غير مضبوطة نوعا ما "حظ سعيد، ستة وستون".

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