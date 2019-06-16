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اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به
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رويترز
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ظهر الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير للمرة الأولى اليوم الأحد منذ الإطاحة به أثناء اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد من رويترز، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، وأنه اقتيد في سيارة من نوع تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه. وهو محتجز في سجن كوبر في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

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