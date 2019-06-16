فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة مليار يورو

أعلن وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن بلاده تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة مليار يورو أي 1.1 مليار دولار من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي خمسة مليارات يورو.

وقال دارمانين اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران، في مقابلة مع مراسلي تلفزيون "ال.سي.آي" وإذاعة "آر.تي.ال" وصحيفة "لوفيغارو"، إن الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.

وأضاف دارمانين، أن 95 بالمئة من دافعي الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير/ كانون الثاني.

وفي مواجهة للمظاهرات المناوئة للحكومة والتي استمرت لعدة أشهر، ولا تزال حتى يومنا هذا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر ابريل/ نيسان، إنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.

وتأتي هذه الخطوة عقب حزمة تنازلات للمحتجين بعشرة مليارات يورو في ديسمبر/ كانون الأول، بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.

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