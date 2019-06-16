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فرنسا

فرنسا: جنود أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين في ليون

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
فرنسا: جنود أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين في ليون
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parBen Kerckx de Pixabay
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قالت الشرطة الفرنسية، إن جنودا فرنسيين أطلقوا النار اليوم الأحد 16 يونيو/حزيران على رجل هددهم بسكين في مدينة ليون.

وأصيب المهاجم والذي كان يرتدي "جلابية"، أمام مستشفى دينييت العسكري في شرق المدينة، بجروح في الساق، ولم تضح هويته أو دوافعه.

وذكرت الشرطة، أن الحادث وقع بعد أن طلب الجنود المتواجدين منه التوقف التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل سكيناً باتجاه العسكريين. ولا يزال الحادث قيد التحقيق. وتم نقل الرجل إلى المستشفى لكن حالته ليست خطيرة.

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