تايلاند تقبض على محتال إيطالي انتحل شخصية جورج كلوني لخداع المستثمرين

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على محتال إيطالي هارب من العدالة في بلاده بتهمة النصب وانتحال شخصية النجم الأمريكي جورج كلوني.

ويستخدم فرانشيسكو غالديلي اسم جورج كلوني للاحتيال وخداع الناس ودفعهم للاستثمار في شركة ملابس وهمية.

المتهم الذي يبلغ من العمر 58 عاماً والذي قبض عليه قرب مدينة باتايا للاشتباه بخرقه شروط الإقامة والبقاء في البلاد بشكل غير شرعي، لم يكن وحده إذ قبض كذلك على امرأة تدعى فانجا غوفي، تبلغ من العمر 45 عاماً يشتبه أيضاً بمخالفتها شروط الإقامة، وفقاً لقسم مكافحة الجريمة التايلاندي.

بحسب الشرطة فإن غالديلي كان قد حكم عليه من قبل محكمة في ميلانو عام 2010 بالسجن نحو ثمانية أعوام بعد التحقق من احتياله شخصية كلوني لخداع المستثمرين، وإثر هروبه من البلاد أصدر الإنتربول مذكرة دولية بحقه.

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