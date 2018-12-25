قوات الأمن الإيرانية تعتقل 17 شخصا بتهم الاحتيال في نظام تداول العملات

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 17 شخصا بتهم التربح من عمليات احتيال في نظام تداول العملات نقلا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، فيما تحاول طهران منع انخفاض قيمة الريال بعد معاودة فرض العقوبات الأمريكية.
وذكرت وزارة الاستخبارات قولها إن المشتبه بهم حصلوا على عملة صعبة بأسعار مدعمة من الحكومة لاستيراد سلع لكنهم بدلا من ذلك باعوها في السوق السوداء.
وتدخلت إيران في سوق العملة وهددت المضاربين فيما أشرفت على عملية لإنعاش الريال في الأسابيع الأخيرة بهدف تخفيف الضغط على الاقتصاد.
وصعد الريال لتصبح قيمته 105000 أمام الدولار في منتصف ديسمبر كانون الأول بعد أن كان قد وصل إلى 117000 قبلها بأسبوع وإلى 152500 في نهاية أكتوبر تشرين الأول. وهبطت العملة إلى 190000 أمام الدولار وهو مستوى قياسي في سبتمبر أيلول.
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هذا ونفذت السلطات الإيرانية يوم السبت حكم الإعدام بحق رجل الأعمال حميد رضا باقري درمني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإسلامية الإيرانية، بسبب جرائم تشمل الرشا والاحتيال.