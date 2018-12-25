قوات الأمن الإيرانية تعتقل 17 شخصا بتهم الاحتيال في نظام تداول العملات

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 17 شخصا بتهم التربح من عمليات احتيال في نظام تداول العملات نقلا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، فيما تحاول طهران منع انخفاض قيمة الريال بعد معاودة فرض العقوبات الأمريكية.

وذكرت وزارة الاستخبارات قولها إن المشتبه بهم حصلوا على عملة صعبة بأسعار مدعمة من الحكومة لاستيراد سلع لكنهم بدلا من ذلك باعوها في السوق السوداء.