السجن من 4 إلى 12 عاماً لألمانية ادعت أنها سليلة الأثرياء في نيويورك

حكمت محكمة أمريكية على الألمانية آنا سوروكين بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة و12 عاماً لادعائها أنها سليلة عائلة ثرية بهدف الاحتيال وتمويل حياة الترف والبذخ التي عاشتها بمدينة نيويورك.

وانتحلت سوروكين (28 عاماً) شخصية وريثة النبلاء لخداع بنوك وفنادق وأصدقاء مقربين من صفوة مجتمع نيويورك.

وحاولت سوروكين اللعب على نفس الوتر بارتدائها لفساتين أنيقة خلال جلسات محاكماتها إلا أنها لم تستطع إخفاء مشاعر الجزع والإحباط إبان سماعها لحكم القاضية ديان كيزل.

وقالت كيزل إن سوروكين أعماها بريق وسحر حياة المجتمع الثري في نيويورك فاتجهت للتزوير من أجل تمويل حياة الترف التي لا تقوى عليها مادياً.

كذلك رفضت كيزل طلب محامي سوروكين بتقصير حكم سجنها بقدر المدة التي قضتها رهن الاحتجاز خلال المحاكمة.

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