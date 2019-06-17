شاهد: سيارة سيتروين تحتفل بعيد ميلادها الـ 100

احتفلت شركة صناعة السيارات الفرنسية سيتروين بعيد ميلادها المائة في العاصمة باريس وفي الحي الذي شهد صنع الطراز الأول من سيارة سيتروين في العام 1919 من قبل المهندس أندريه سيتروين. وشهد شارع "لينوا" في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة حيث تمّ إنشاء أول مصانع سيتروين عرض أكثر من 100 طراز من السيارات التي سجلت بحروف من ذهب تاريخ صناعة السيارات في فرنسا.

ومن أبرز السيارات التي تمّ عرضها نذكر سيارة فئة "أ "، التي بدأ تصنيعها في 1919 والأيقونة ذات المحرك بقوة حصانين والتي بدأ انتاجها بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية العام 1990، وقد حققت نجاحا تجاريا كبيرا.

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وتمّ عرض سيتروين "دي أس" التي تعدّ أشهر انتاجات الشركة الفرنسية بين عامي 1955-1975 بإمكانيات وتكوينات هيكل خارجي قابلة للتحويل. وتم عرض نموذج سيارات "لامي 6" التي تمّ استبدالها في وقت لاحق بـ "لامي 8"، ثمّ "لامي سوبر" المجهزة بمحرك من 4 اسطوانات من 1015 سنتيمتر مكعب، وقد توقف تسويقها في صيف 1976.

وكذلك سيتروين "أس أم" التي انتجت في الفترة بين 1970 إلى 1975 وقد دخلت هذه السيارة في العديد من المسابقات العالمية وحصدت جوائز مميزة، وقد انفردت في العام 1972 بجائزة سيارة العام في الولايات المتحدة. أما سيتروين "سي أكس" فكانت بمثابة التحدي بفضل أناقتها وتوفيرها الكبير للراحة. إضافة إلى نماذج أخرى مثل "بي اكس" و"ايه اكس" مرورا بـ "زيد اكس" والسيارة الانيقة "اكسانتيا" و"مونو سباس"، وصولا إلى "بيرلينغو مولتي سباس” و "ساكسو" و"كسارا" التي سجلت اسمها في اعلى قائمة بطولة العالم لسباق السيارات ثم "كسارا بيكاسو".