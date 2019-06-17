شاهد: الدنمركيون يحتفلون بالذكرى الـ 800 لسقوط علمهم من السماء

احتفل الدنمركيون بالذكرى السنوية الـ 800 ليوم سقوط علمهم من السماء خلال معركة ليندانيس في العام 1219، والتي يعتبر البعض أنها البداية الحقيقية لظهور علم الدنمرك بشكل خاص وأعلام الدول بشكل عام حيث يعد العلم الدنمركي هو الأقدم عالمياً.

الاحتفالات جرت بمدينة فوردينغبورغ وحضرها ولي العهد الدنمركي الأمير فريدريك وزوجته الأميرة ماري.

رويترز

وبالمناسبة أشار رئيس بلدية فوردينغبورغ إلى أن اللون الأبيض في علم الدنمرك يرمز إلى السلام، في حين يرمز اللون الأحمر إلى الشجاعة، مضيفا أن الشعب الدنمركي يطمح دائما إلى ترسيخ السلام في كلّ مكان، وهو يقوم بذلك بكل شجاعة.

رويترز

ويؤكد الدنمركيون أن علمهم الذي يطلقون عليه اسم "دانبرو" في اللغة المحلية سقط من السماء عندما كان الأمير فالديمار، يقوم بحملة ضد الوثنيين بالقرب من إستونيا في الـ 15 يونيو-حزيران. وحسب الأسطورة فقد نزل العلم الدنمركي بألوانه وصليبه، كهدية من السماء في الحرب ضد الوثنيين. وبالتالي، فهو أقدم علم، وقد استوحت بقية الدول الاسكندنافية الأخرى أعلامها من العلم الدنمركي مع تغيير الألوان.

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