الدنمارك تسعى للحصول على تعويضات من شركات كشفت أوراق بنما تهربها من الضرائب

قالت وكالة الضرائب في الدنمارك يوم الأربعاء إنها رفعت 34 دعوى قضائية سعيا للحصول على تعويضات من إدارات شركات كشفت أوراق بنما تهربها من الضرائب.

ودفعت الحكومة الدنمركية 900 ألف دولار للحصول على وثائق أوراق بنما عام 2016 لمساعدتها في التعرف على المشتبه في تهربهم من الضرائب في البلاد.

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