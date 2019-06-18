شاهد: محاولة تهريب 4100 سلحفاة نادرة إلى روسيا

أحبطت السلطات الروسية في أورنبرغ محاولة لتهريب 4100 سلحفاة من نوع نادر على الحدود مع كازاخستان إلى داخل البلاد.

وأصدرت إدارة الجمارك الاتحادية الروسية مقطعا للفيديو ظهرت فيه مجموعة كبيرة من السلاحف تم وضعها في أربعة وعشرين كيسا قماشياً مخبأة في حاوية معدنية كبيرة وبالقرب منها مخزن مليء بأطنان من الملفوف الأخضر يستعمل كغذاء لها.

الإدارة قدرت قيمة السلاحف المادية بحوالي 5 ملايين روبل (77,825 دولار أمريكي). وتعتبر السلاحف، وبخاصة الأنواع النادرة منها والمهددة بالإنقراض، من الكائنات المحظور نقلها أو التجارة بها في العديد من بلدان العالم.

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