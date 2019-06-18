المحقق الخاص بقضايا الإعدام بالأمم المتحدة يصدر تقريرا بشأن مقتل خاشقجي

أعلنت أغنيس كالامارد المحققة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أنها ستصدر يوم غد الأربعاء 19 يونيو/حزيران تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في العاصمة التركية اسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت كالامارد، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام أن الأدلة تشير إلى أن المسؤولين السعوديين "خططوا وارتكبوا" جريمة وحشية.

أغنيس كالامارد المحققة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي في الأمم المتحدة أ ف ب

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آسي.إيه" وبعض الدول الغربية، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

بالمقابل صرح بن سلمان قبل أيام، أن المتهمين بارتكاب جريمة قتل خاشقجي موظفون حكوميون وأن السعودية تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل.

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