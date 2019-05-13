البغدادي حصل على الحماية في النرويج بسبب تهديد موجه إليه من السعودية

بعد التحذير الذي قدمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اتخذت السلطات في النرويج الاحتياطات اللازمة لحماية أمن وسلامة الناشط الفلسطيني إياد البغدادي.

البغدادي أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 13 أيار/مايو في العاصمة النرويجية أوسلو، أنه حصل على الحماية من فريقين مختلفين في النرويج. وأشار إلى أن سبب استهدافه من قبل الأجهزة السعودية قد يكون عائدا إلى عدد من المشاريع والأبحاث التي بدأوا بها قبل عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان ان "قرار الظهور العلني لم يكن شيئًا يستخف به"، مشيرا إلى أن خبراء أمنيين مستقلين نصحوه مرارا وتكرارا بالظهور، معتبرين أن ظهوره للعلن سيكون حمايته.

وأوضح أنه عمل من دون أي مقابل مادي أو توقيع أي عقد مع فريق من المحققين الذين عينهم مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس، أثناء عملية البحث في قضية الابتزاز التي تعرض لها بيزوس عقب قرصنة معلومات خاصة.

ليعلن في ما بعد رئيس فريق التحقيق غيفن دي بيكر أن فريقه توصل بثقة عالية إلى أن السعوديين اخترقوا هاتف بيزوس واستولوا منه على معلومات استخدمت في عملية الابتزاز التي أنكرت الرياض ضلوعها فيها، على عكس توقعات بيزوس الأولية أن مجلة ""ناشونال إنكوايرر" كانت وراء عملية ابتزازه وتهديده.

هذا ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً قبل أيام ذكرت فيه أن إياد البغدادي الناشط السياسي وأحد دعاة إرساء النظام الديمقراطي وأشد المنتقدين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يواجه تهديداً محتملاً مصدره المملكة السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن النرويجية حذرت البغدادي من خطر سعودي يتهدده، ونقلته يوم 25 أبريل/ نيسان إلى مكان آمن وأبقته فيه لفترة، بعد أن تلقوا معلومات من وكالة مخابرات حليفة تشير إلى أنني هدف لتهديد، على حد تعبيره.

وحقق البغدادي شهرة خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 ووجه انتقادات في كتاباته لـ بن سلمان. ويعيش البغدادي في أوسلو منذ عام 2015.

وقال البغدادي إن السلطات النرويجية لم تذكر اسم الوكالة الحليفة لكنه استنتج من سياق الحوار أن الأجهزة كانت تشير إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".

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وتخضع السعودية لتدقيق دولي متزايد فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان منذ مقتل خاشقجي العام الماضي واحتجاز نحو 12 من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.

وتطالب مجموعة نواب أمريكيين تضم ديمقراطيين وجمهوريين البيت الأبيض بتشديد موقفه إزاء السعودية بعد مقتل خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد.