شاهد: إقامة صلاة الجنازة على روح محمد مرسي في إسطنبول

تجمع مئات من الأتراك في مدينتي أنقرة واسطنبول، لنعي الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في مصر، بتهمة التخابر لفائدة جهة أجنبية، فيما هتف البعض بشعارات منتقدة لسلطات القاهرة، محملة إياها مسؤولية وفاته.

وأقام حوالي 500 شخص الصلاة وسط شارع رئيسي وسط العاصمة التركية ترحما على الرئيس المصري السابق، ما أدى إلى تعطل حركة المرور أمام السفارة المصرية.

وفي اسطنبول سار مئات الأشخاص في جنازة رمزية، رافعين صور محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين، التي حظر نشاطها النظام الحالي في مصر.

هذا المشهد كان مناقضا بشكل حاد لوسط العاصمة المصرية القاهرة، حيث خلت الشوارع من أي مظهر احتجاجي إثر وفاة مرسي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المؤيد لمرسي اعتبر الرئييس المصري السابق شهيدا، كذلك قال قياديون مسلمون في تركيا إنهم سينظمون جنائز رمزية لمرسي في كامل محافظات تركيا، الإحدى والثمانين.

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