دراجة نارية تابعة لموكب الأمير ويليام تصدم امرأة مسنة أثناء إخلاء الطريق

نُقلت امرأة مسنة إلى المستشفى وهي تعاني إصابات بالغة بعدما صدمتها دراجة نارية تابعة للشرطة المرافقة لموكب الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت.

وكان موكب دوق ودوقة كمبردج في طريقه من لندن إلى وندسور بعد ظهر الاثنين عندما وقع الحادث.

وقالت الشرطة إن المسنة، التي تدعى إيرين مايور وهي في الثمانينات من العمر، في حالة حرجة لكنها مستقرة.

ونقلت صحيفة صن عن شهود قولهم إن الشرطة المرافقة للموكب كانت في الجانب الخطأ من الطريق لإخلائه من السيارات من أجل مرور الموكب عندما وقع الحادث.

وقال المكتب المستقل المعني بمراقبة سلوك الشرطة، وهي جهة رقابة على الشرطة البريطانية، إنه يحقق في الأمر.

وقالت متحدثة باسم الزوجين الملكيين إنهما "قلقان وحزينان بشدة" لسماعهما بأمر الحادث. وزار أحد الموظفين التابعين لهما المرأة المسنة وقدم لها الزهور.

وأضافت المتحدثة "عبّر صاحبا السمو الملكي عن أطيب تمنياتهما لإيرين وأسرتها وسيبقيان على اتصال خلال كل مرحلة من تعافيها".

وكانت امرأة قد أصيبت في حادث سيارة يقودها الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث قرب قرية ساندرينغهام الملكية في يناير كانون الثاني.

وانقلبت السيارة، وهي من طراز لاند روفر. ولم يصب الأمير الذي يبلغ من العمر 98 عاماً، وسلم رخصة القيادة طوعاً بعد وقت قصير.

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