مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية هنود في حادث سير في دبي

أعلنت شرطة دبي يوم أمس الخميس 6 يونيو/حزيران، أن 17 شخصا من جنسيات مختلفة لاقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بحاجز علوي في شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت شرطة دبي في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة بينهم 8 هنود وأن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت إن المصابين نقلوا إلى المستشفى وإنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ويذكر أن سائق الحافلة عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره ويعاني من إصابات متوسطة، ولا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد في دبي.

ووصف القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري الحادث بالمفجع المأساوي، داعيا السائقين للانتباه أثناء القيادة.

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