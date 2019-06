مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية هنود في حادث سير في دبي

View this post on Instagram

أسفر حادث مروري بليغ عن وفاة 17 شخصاً من جنسيات مختلفة وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة، بسبب خطأ سائق دخل في مسار غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية، لتصطدم حافلة الركاب التي يقودها بحاجز علوي اخترق الحافلة من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية الذين كانوا يجلسون في هذا الجانب.