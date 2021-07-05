كاثرين ميدلتون دوقة كمبردج في عزل ذاتي بعد مخالطة مصاب بكوفيد-19

وضعت كيت ميدلتون، دوقة كمبردج وزوجة الأمير البريطاني وليام، نفسها في عزل ذاتي وألغت ارتباطاتها بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بكوفيد-19، حسبما أفاد مكتبها يوم الإثنين.

وقال متحدث باسم قصر كينزنغتون "خالطت دوقة كمبردج في الأسبوع الماضي شخصاً تبيّن بعد خضوعه لاختبار الكشف عن كوفيد-19 أنه مصاب"، مضيفاً أن "صاحبة السمو الملكي لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ودخلت في عزل ذاتي في المنزل".

وحضرت كيت، زوجة حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عدداً من الفعاليات الأسبوع الماضي كان أهمها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تحضر حفلاً بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية يوم الإثنين مع الأمير وليام، الذي لم يطلب منه الأطباء عزل نفسه.

وأصيب وليام نفسه بالمرض في أبريل-نيسان الماضي، في الوقت ذاته تقريباً الذي أصيب فيه والده ولي العهد الأمير تشارلز. وقالت وسائل الإعلام آنذاك إن حالة وليام كانت سيئة.