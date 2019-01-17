قال قصر باكينغهام إن الأمير فيليب دوق أدنبرة الأمير فيليب يتعرض لحادث مرور أثناء قيادة سيارته وزوج الملكة اليزابيث تعرض لحادث سيارة الخميس قرب مزرعة ساندرينغهام في شرق انجلترا. وأضاف القصر الملكي أن الأمير تعرض لحادث مرور عندما كان يقود سيارته من نوع رينجروفر خلال محاولته دخول شارع رئيسي من طريق فرعي. وأنه لم يصب بأذى.
دوق أدنبرة الأمير فيليب يتعرض لحادث مرور أثناء قيادة سيارته
وورد في بيان للقصر "تعرض دوق أدنبره لحادث مروري بعد حالة اصطدام بسيارة آخرى بعد ظهرالخميس. وتنقلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد أن تدخل مارة بالقرب وقاموا بمساعدة الامير وركاب السيارات الأخرى على مغادرة السيارات المتضررة.
كما أكدت الشرطة ان دوق أدنبرة كان واعيا بعد الحادث ولكنه أصيب بصدمة.
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