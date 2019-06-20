شاهد: أمريكي يحبس سنجاباً ويعطيه عقاراً محظوراً ليحوله لحيوان متوحش

تبحث السلطات في ألاباما الأمريكية عن شخص يبلغ من العمر 35 عاماً لتواجهه بتهم متعددة، من ضمنها حيازة مواد وعقاقير خاضعة لقيود حكومية وممنوعة من التداول إلا بشروط معينة تحت رقابة الدولة.

أيضاً يواجه المتهم، واسمه ميكي بولك، تهمة الاحتفاظ بسنجاب كحيوان منزلي رغم كون ذلك غير قانوني بحسب التشريعات في ألاباما.

ليس هذا فحسب، فالمشكلة الأساسية تكمن بأن بولك قام بحبس السنجاب في شقته وإعطائه عقار الميثامفيتامين، وهو عقار منشط ذو تأثير عقلي، بهدف ضمان عدائية السنجاب وتحويله إلى حيوان متوحش.

وأحيطت السلطات علماً بوجود السنجاب قبل أن تصدر مذكرة تفتيش للمنزل، لتقوم لاحقاً بإطلاق سراح السنجاب إلا أنها لم تستطع فحصه حيث لا طريقة آمنة لفحص العقار في دم الحيوان.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: أشهر إنسان غاب في فرنسا تحتفي بعيد ميلادها 50

تسميم الكلاب الضالة في الكويت يشعل مواقع التواصل وانقسام بين مؤيد ومعارض

قصة مواطن ليتواني مع دبّ.. دخل معه القفص كي لا تأخذه الشرطة وتحرمه منه