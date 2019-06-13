قصة مواطن ليتواني مع دبّ.. دخل معه القفص كي لا تأخذه الشرطة وتحرمه منه

ليتواني يدخل القفص مع دبّ كان برفقته. بعد أن حصلت سلطات حماية الطبيعة على تصريح بنقل إحدى الدببة شمال ليتوانيا إلى حديقة الحيوانات الوطنية في كاوناس ووضعه في الحجر الصحي، بسبب انتهاكات عدة أبرزها إبقاؤه في حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير من درجة الحرارة المصرح بها أي 22 درجة مئوية، للحيوانات البرية، قام مالك السيرك نيكولاي زوبوف بالدخول إلى القفص وإقفال الباب على نفسه في محاولة منه لحماية الدب ومنعهم من نقله.

لكنه سرعان ما اضطر إلى الموافقة، وقام بتسليم الدبّ يوم أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران إلى المسؤولين.

ووعد وزير البيئة في ليتوانيا بالسماح للسيد زوبوف بزيارة الدبّ الذي يدعى فيباس، آخر حيوان برّي يمتلكه، وأكد له أن السيرك بإمكانه الاحتفاظ بالدب إذا تحسنت ظروف معيشته.

ورافقت الشرطة مفتشي حماية الطبيعة إلى منزل زوبوفاس خارج بلدة روكسيسيس بشمال ليتوانيا يوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، ونفوا المزاعم التي تفيد بأنهم خططوا لاقتحام القفص.

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