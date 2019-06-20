بات مان وسوبرمان وغيرهم من الأبطال الخارقين في شوارع القدس

يقوم مايكل نيتز البالغ من العمر 63 عامًا، بحمل أدوات الرسم وتجول في شوارع القدس الغربية ليقوم بأعمال فنية ورسوم للمارة يشكل مجاني.

كان نيتز فنان كوميكون ولطالما رسم لوحات لأبطال خارقين مثل سبايدر مان وباتمان، كما عمل في شركات مارفل ودي سي كوميكس.

وولد نيتز في الولايات المتحدة لأبوين لبنانيين من الطائفة الدرزية قبل أن ينتقل للعيش في مستوطنة في الضفة الغربية.

يتوجه الفنان صباحا إلى شوارع القدس ليلتقى بالناس ورسم المارة الذين يري فيهم أبطالا ويقول "بالنسبة لي الناس هم الشيء الأكثر إثارة للاهتمام وعندما أنظر إلى وجوه الناس الذين أرسمهم أرى شيئا خاصا... وأرى كأن الله ينظر إلى".

ويتقن نيتز العربية والإنجليزية والعبرية، وهو ما ساعده على التواصل مع الناس ويقول انه يحاول ذلك خلال التعمق في شخصياتهم والبحث عن الشيء الكامن فيهم من أجل تجسيده في رسوماته.

مضيفا أنه مثل أفلام الأبطال الخارقين الذين يحاربون من أجل قوى الخير، كذلك الأمر بالنسبة للناس، حيث يحاول البحث فيما يراه منبع للبطولة لدى الأشخاص وتجسيد ذلك في رسوماته.

أحدى أعمال مايكل نيتز الفنية

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