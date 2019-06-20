الجبير: وتيرة الهجمات الإيرانية تتصاعد ونبحث مع حلفائنا أمن الملاحة في المنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده وحلفاءها يتشاورون ويبحثون خيارات متعددة لضمان أمن الممرات الملاحية في المنطقة.

وأضاف أن وتيرة الهجمات الإيرانية تصاعدت في الفترة الأخيرة، وأن إيران خلقت وضعاً خطيراً جداً في المنطقة، كما استبعد أن تكون أي جهة تعمل على دفع القوى الكبرى لحرب مع إيران واعتبر أنه من السخف تصور ذلك، وقال إن بلاده لا تريد الحرب مع إيران.

كما تطرق إلى ملف الأسلحة، وأكد أن وقف بيع الأسلحة للسعودية سيساهم بدعم إيران.

وحذر الجبير من أن إغلاق إيران لمضيق هرمز سيؤدي لرد فعل قوي جداً، وأن مساعي التهدئة في المنطقة تصطدم بالسلوك الإيراني الذي يسبب الكثير من الأذى.

هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير السعودي من لندن تأتي في ظل تصعيد متنام في الخليج بعد استهداف هجمات عدة لناقلات نفط في المنطقة أشارت أصابع الاتهام فيها إلى إيران.

كما يأتي في ظل إعلان طهران قبل أيام نيتها تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم والذي نص عليه الاتفاق النووي.

يذكر أن باتريك شاناهان القائم بوزير أعمال وزير الدفاع الأمريكي المستقيل كان قد أعلن عن إرسال 1000 جندي إضافي إلى المنطقة، في ترجمة عملية لقلق إدارة ترامب من السلوك الإيراني، رغم أن ترامب نفسه صرح قبل يومين أن الهجمات في الخليج محدودة وبسيطة ولن تكون سبباً لجره لحرب مع إيران.

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