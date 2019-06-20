جدل بعد تغريدة تصف محمد مرسي "بأخر الأنبياء"

أثارت الناشطة اليمنية توكل كرمان ردود أفعال غاضبة بعد وصفها للرئيس المصري السابق محمد مرسي بآخر الأنبياء وذلك في تغريدة تنعيه فيها عقب وفاته أثناء محاكمته في القاهرة يوم الاثنين الماضي.
وفي تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اقتبست كرمان أبيات من قصيدة للشاعر السوري الراحل نزار قباني كتبها في رثاء الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
ووصفت كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، مرسي بآخر الأنبياء كما شبهت موته بقتل صحابة النبي محمد وهو ما دفع البعض لاتهامها بالمبالغة والمغالاة.
وزادت الاتهامات ووصلت إلى حد التكفير بعدما تبعت كرمان تغريدتها الأولى بأخرى تحمل صورة مرسي وكتبت فيها "صلوا عليه وسلموا تسليماً".
وردت كرمان على الاتهامات بتغريدة أخرى قالت فيها إن مرسي من "أنبياء العدالة ورسل الحقيقة".
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