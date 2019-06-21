البيت الأبيض: ترامب تحدث مع الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان أصدره "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".

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