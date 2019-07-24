وكالة: الكويت والسعودية تبحثان استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأربعاء، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة زار الكويت لبحث استئناف الإنتاج في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.

هدفت الزيارة لبحث استئناف الإنتاج "بعد انهاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين"، وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل أكثر من أربع سنوات مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

وكالة الأنباء الكويتية Gannouni, Ahmed

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