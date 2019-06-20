تعرف على طائرة التجسس الأمريكية التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز

أكد الجيش الأمريكي اليوم إسقاط طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة له من قبل إيران فوق مضيق هرمز، وأكد أن الطائرة تم إسقاطها في الأجواء الدولية على عكس ما تقوله إيران من أنها أسقطتها داخل مجالها الجوي.

وقال بيل أوربان الكابتن في البحرية الأمريكية إن "التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران زائفة"، في حين كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قد نقلت عن الحرس الثوري قوله إن الطائرة المسيرة الأمريكية التي أُسقطت كانت قد أغلقت أجهزة التتبع ومعدات تحديد هويتها، وأقلعت من قاعدة جنوب الخليج في سرية تامة في ما يعد انتهاكاً لقواعد الطيران، حسب تعبيره.

فما هي مواصفات هذ الطائرة التي صبت ناراً فوق زيت الأزمات في الخليج؟

هي طائرة مراقبة بحرية مسيرة من طراز آر.كيو-4 غلوبال هوك، تصنعها شركة نورثروب غرومان.

لها القدرة على التحليق لنحو ثلاثين ساعة متواصلة، وتستطيع التحليق كذلك على ارتفاع يتجاوز خمسين ألف قدم.

هذا الطراز العسكري مصمم كذلك ليكون قادراً على جمع صور شبه آنية وعالية الجودة لمناطق شاسعة، تصل مساحتها لـ100 ألف كيلومتر، ما يعادل مساحة كوريا الجنوبية أو آيسلندا، وتعمل بفاعلية تحت كل الظروف المناخية.

أما بالنسبة للهيكل والتصميم فتتميز الطائرة بأن واجهتها مصممة على شكل سنام، ويعلوها محرك، كما أن مدى جناحيها أكبر من مدى جناحي طائرة ركاب من طراز بوينغ 737.

دخلت الطائرة المسيرة الخدمة عام 2001، وتشكل جزءاً من قوام الأساطيل الجوية العسكرية لدول أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة، كاليابان وكوريا الجنوبية، كما تعتبر إحدى طائرات المراقبة المستخدمة من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

للمزيد على يورونيوز:

الجيش الأمريكي يؤكد إسقاط إيران طائرة مراقبة أمريكية فوق مضيق هرمز

الجبير: وتيرة الهجمات الإيرانية تتصاعد ونبحث مع حلفائنا أمن الملاحة في المنطقة

الكويت والعراق يدعوان إلى التعامل بحكمة مع أزمات المنطقة لتجنب الصدام