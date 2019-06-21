نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم قرار أميركا بفرض عقوبات صارمة على طهران

قال خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إنه أكد لبريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، خلال لقاء جمعهما، على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران.

وقال بن سلمان في تغريدة له على تويتر "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وأضاف بن سلمان في تغريدة أخرى أنه بحث مع هوك "تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة من اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

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