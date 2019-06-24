شاهد: العاهل سلمان وولي العهد يستقبلان مايك بومبيو في قصر السلام بجدة

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين 23 يونيو/حزيران إلى جدة لإجراء مشاورات مع حلفاء إقليميين حول آخر المستجدات في المنطقة.

وقال بومبيو إنه ناقش لدى وصوله مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تصاعد التوتر في المنطقة والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز في مكتبه بقصر السلام في جدة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الأمريكية_السعودية.

وكان بومبيو، قد صرح قبل مغادرته واشنطن في حديث للصحفيين "أن الولايات المتحدة تريد إجراء محادثات مع طهران حتى مع اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية "كبيرة" جديدة على الجمهورية الإسلامية".

وأضاف "سنتحدث مع (السعودية والإمارات) بخصوص ضمان المواءمة بين مواقفنا الاستراتيجية وكيف يمكننا بناء ائتلاف عالمي، ائتلاف... يتفهم هذا التحدي".

المزيد من التصعيد

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، منذ أن قرر ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الذي كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وتصاعد التوتر بعد هجمات في الأسابيع القليلة الماضية على ناقلات نفط في الخليج ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران وكذلك إسقاط الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي والهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطارات ومنشآت نفط سعودية.

وتنفي إيران أي دور لها في هجمات الناقلات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

ولم يتضح إن كان بومبيو سيثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعدما دعا تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين كبار آخرين في ضوء دلائل موثوق بها ضدهم.

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