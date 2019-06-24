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العالم

إعلام رسمي: مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

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بقلم:  Euronews 
المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإثيوبية نيغوسو تيلاهون
المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإثيوبية نيغوسو تيلاهون -
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REUTERS/Tiksa Negeri
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قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا اليوم الاثنين إن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة اعتُقل وقُتل. وأسفرت أعمال العنف يوم السبت عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي.

و في تصريح سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي الأحد إن رئيس أركان الجيش قُتل في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي وربط الهجوم بمحاولة انقلاب نفُذت أمس السبت بولاية أمهرة الشمالية.

وذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي أن رئيس الأركان الجنرال سيري مكونن، وثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين قتلوا خلال محاولة جنرال بالجيش الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد.

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