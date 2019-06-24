لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الأمن الدولي يندد بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط باعتبارها تهديدا خطيرا للأمن

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
صورة تظهر الضرر الذي لحق بناقلة نفط تعرضت لهجوم في خليج عمان
صورة تظهر الضرر الذي لحق بناقلة نفط تعرضت لهجوم في خليج عمان -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

ندد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط باعتبارها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين لمجلس الأمن الدولي إن سياسة واشنطن تجاه طهران لا تزال تعتمد على "جهد اقتصادي ودبلوماسي لإعادة إيران إلى مائدة التفاوض".

وتحدث كوهين للصحفيين عقب جلسة مغلقة بالمجلس دعت إليها الولايات المتحدة. وقال كوهين إنه أبلغ المجلس المؤلف من 15 بلدا أن الأدلة الأمريكية تظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط بالخليج في مايو أيار ويونيو حزيران داعيا العالم إلى إبلاغ الحكومة الإيرانية بأن هذا "غير مقبول".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

السفارة الأمريكية: بومبيو بحث مع الإمارات سبل التصدي للخطر الإيراني في المنطقة

شاهد: العاهل سلمان وولي العهد يستقبلان مايك بومبيو في قصر السلام بجدة