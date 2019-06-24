السفارة الأمريكية: بومبيو بحث مع الإمارات سبل التصدي للخطر الإيراني في المنطقة

ذكرت البعثة الأمريكية في الإمارات أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين التصدي للخطر الإيراني في المنطقة.

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية بعد زيارة للسعودية. وكان مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها"

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