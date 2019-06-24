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العالم

السفارة الأمريكية: بومبيو بحث مع الإمارات سبل التصدي للخطر الإيراني في المنطقة

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الى اليسار) وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الى اليسار) وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي -
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رويترز - Gannouni, Ahmed
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ذكرت البعثة الأمريكية في الإمارات أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين التصدي للخطر الإيراني في المنطقة.

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية بعد زيارة للسعودية. وكان مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها"

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