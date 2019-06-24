شاهد: سباحون يحاولون محاكاة هروب بطل رواية "مونت كريستو" بالسباحة 5 كيلومترات

شارك مئات الأشخاص في سباق داخل المياه أقيم في جزيرة بجنوب فرنسا أطلق عليه تحدي مونت كريستو وهو مستوحى من رواية "الكونت دي مونت كريستو" التي ألفها الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما عام 1844 .

تبلغ مسافة السباق، الذي يطلق عليه تحدي مونت كريستو، خمسة كيلومترات ويبدأ من جزيرة إف الواقعة جنوبي البلاد وينتهي عند شاطئ غران روكاس بلان بيتش قبالة مدينة مرسيليا الساحلية.

وقال دومينيك لينا صاحب فكرة السباق إن العدد الإجمالي للمتسابقين يبلغ 5500 متسابق جاؤوا من تسع وخمسين دولة للمشاركة في تسعة سباقات على مدار ثلاثة أيام.

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وخلال السباق، الذي ينتهي يوم الأحد ، يتعين على المتسابقين القفز في البحر المتوسط والسباحة دون استخدام زعانف.

وأضاف لينا أن السباق، الذي يحتفل بانطلاق نسخته العشرين هذا العام، شهد إضافة سباق ليلي يستغرق نحو ساعتين مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو دعم صندوق "بيور أوشن فاند" من أجل رفع الوعي بأهمية تطهير البحار من المواد البلاستيكية وكل أشكال التلوث الأخرى.

فكرة السباق مستوحاة من قصة إدمون دانتيس بطل رواية الكونت دي مونت كريستو الذي حكم عليه بالاحتجاز داخل سجن جزيرة إف سيئ السمعة بعد أن خانه من حوله وقام بالهروب من السجن بمساعدة سجين آخر من أجل الانتقام وسبح داخل البحر لخمسة كيلومترات إلى أن وصل إلى شاطئ مرسيليا.