شاهد: درس في الإرادة والإصرار بطلته سباحة مصرية تبلغ 76 عاما

"الإصرار والتحدي والعزيمة" استهلت السباحة المصرية السبعينية نجوى غراب كلامها بهذه الكلمات التي تبعث الأمل في نفوس سامعيها. قصة هذه السيدة ملهمة حقا.. عشقت السباحة في سن الرابعة لكنها حصلت على ميداليتها الأولى بعد سبعة عقود تقريبا أي في سن ال72 عاما.

واليوم في سن الـ76، لاتزال غراب ترتدي يوميا بدلتها الخاصة بالسباحة وتتدرب أسبوعيا لمدة تتجاوز أحيانا خمسة أيام في الأسبوع.

حقق حلمك

"ما العقبة؟" قالت. "أنا أثبت لك وللجميع أن العمر لا يشكل عقبة إذا كانت لديك الإرادة والعزيمة، وإذا كنت شخصا إيجابيا فلا توجد أي عقبات للتحقيق حلمك".

في سن الرابعة عشر، فازت ببطولة مصرية للسباحة، وظهرت في مجلة محلية، لكن حلمها كان دائما تمثيل بلادها في الخارج.

بعد أن بلغت سن الثامنة عشرة من عمرها، تقول غراب اضطرت للتوقف عن التنافس لأن مصر لم تكن تملك بطولات للسباحين فوق هذا العمر في ذلك الوقت ، ولكنها حافظت على التدريبات.

وفي العام 2005، تمكنت في النهاية من العودة إلى السباحة التنافسية.

وفي العام 2014، شاركت في أول مسابقة دولية لها في كندا، وحصلت على ميداليتين.

في العام التالي رقصت على المنصة في روسيا بعد حصولها على ميداليتين برونزيتين في سن 73.

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