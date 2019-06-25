بتكوين تسجل أعلى مستوياتها الربحية منذ 15 شهرا

اختبرت بتكوين أعلى مستوياتها في 15 شهرا يوم الاثنين بعد أن قفزت أكثر من عشرة بالمئة مطلع الأسبوع، ويعود السبب بحسب المحللين إلى تنامي التفاؤل حيال تبني العملات المشفرة بعد أن كشفت فيسبوك عن عملتها الرقمية ليبرا.

وسجلت العملة المشفرة الأصلية 11 ألفا و247.62 دولار على بورصة بتستامب في ساعة متأخرة من يوم الأحد، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس آذار من العام الماضي. وتراجعت لاحقا، ليبلغ أحدث سعر لها 11 ألفا و39.62 دولار بنسبة صعود 1.9 بالمئة.

كانت فيسبوك قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم ليبرا، لكن الإعلان أفضى على الفور إلى استفسارات من الجهات التنظيمية والساسة في أنحاء العالم.

وقال ماتي جرينسبان المحلل في إي.تورو إن مكاسب بتكوين تبرز التفاؤل المتزايد في أسواق المستثمرين الأفراد بأن خطط فيسبوك هي جزء من توجه أوسع نطاقا للشركات الكبرى صوب تبني العملات المشفرة.

وقال "يعتقدون أن ليبرا ستخلق وعيا جماهيريا بالعملات المشفرة وتكون مدخلا لتبنيها."

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