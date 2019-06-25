شاهد: مظاهرات ضد زيارة بومبيو إلى الهند.. وواشنطن تسعى لبناء تحالف ضد إيران

تظاهر المئات من أعضاء وأنصار المنظمات اليسارية ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الهند، الثلاثاء.

وردد المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تدعو الى "لا حرب على ايران" شعارات معادية للولايات المتحدة أثناء سيرهم في شوارع نيودلهي قبل وصول بومبيو.

ودعا المحتجون الحكومة الهندية إلى مواجهة الضغوط الأمريكية، وقال آرون كومار إنه يتعين على الهند ألا توافق على خفض واردات النفط من إيران.

وقال إن الولايات المتحدة تريد علاقة غير متكافئة مع الهند ، ومقارنتها بـ "السيد والخادم".

وقالت مامونا ملا من جمعية عموم النساء الديمقراطيات في الهند إن المتظاهرين يعارضون "الإمبريالية الأمريكية" والعقوبات الأمريكية على كوبا وفنزويلا وإيران.

ومن المقرر أن يسافر بومبيو إلى الهند بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية الأحد، بعد زيارة للسعودية، وكان مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها"

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